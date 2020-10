Coronavirus, la situazione dei contagiati in Italia: Il 71% con pochi sintomi, solo il 7,3% è grave



Le caratteristiche dei contagiati da coronavirus attuali in Italia in base ai dati forniti dell’Istituto Superiore di Sanità nel suo report aggiornato. La percentuale maggiore dei contagi riguarda persone nella fascia di età tra i 19 e i 50 anni ma il 55,9% dei contagiati attuali in Italia risulta asintomatico.

