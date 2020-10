Rimini, disoccupato trova uno zaino con 7000 euro e lo porta in Questura: premiato con 700 euro



Venerdì sera un giovane tunisino ha trovato uno zaino a Rimini e quando lo ha aperto ha scoperto che dentro c’erano 7.000 euro in contanti, un blocchetto di assegni in bianco e alcuni effetti personali. L’uomo, al momento disoccupato, ha deciso di portare tutto in questura per consentire agli agenti di rintracciare il legittimo proprietario.

