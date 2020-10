Coronavirus, nel mondo 38milioni di casi, Conte: “Vogliamo evitare lockdown generale”. Ultime news



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, mercoledì 14 ottobre. Approvato ieri il nuovo dpcm con le altre misure di contenimento del contagio come lo stop alle feste e agli sport di contatto amatoriali e la chiusura notturna dei locali. Le regole saranno in vigore per 30 giorni. Conte in diretta: “Non manderemo forze di polizia dentro le case”. Sale la curva dei contagi in Italia: 5.901 nuovi positivi con 41 morti in in 24 ore con Lombardia e Campania le regioni con il maggior incremento di casi. Anaao: “Se aumentano i casi, tenuta ospedali non oltre i due mesi”. Anche nel mondo i casi continuano a crescere, in Europa allarme in Francia, nel Regno Unito oltre 17.000 contagi in un giorno. Lockdown parziale nei Paesi Bassi da domani.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, mercoledì 14 ottobre. Approvato ieri il nuovo dpcm con le altre misure di contenimento del contagio come lo stop alle feste e agli sport di contatto amatoriali e la chiusura notturna dei locali. Le regole saranno in vigore per 30 giorni. Conte in diretta: “Non manderemo forze di polizia dentro le case”. Sale la curva dei contagi in Italia: 5.901 nuovi positivi con 41 morti in in 24 ore con Lombardia e Campania le regioni con il maggior incremento di casi. Anaao: “Se aumentano i casi, tenuta ospedali non oltre i due mesi”. Anche nel mondo i casi continuano a crescere, in Europa allarme in Francia, nel Regno Unito oltre 17.000 contagi in un giorno. Lockdown parziale nei Paesi Bassi da domani.

Continua a leggere

Continua a leggere