Nuovo DPCM, sanificazione e numero minimo: ecco le regole per invitare le persone a casa



Il DPCM in vigore da oggi impone regole stringenti anche per le attività nelle abitazioni private: non si potranno organizzare raduni di oltre sei persone non conviventi perché la stragrande maggioranza dei contagi avvengono in famiglia e nelle relazioni amicali.

Continua a leggere



Il DPCM in vigore da oggi impone regole stringenti anche per le attività nelle abitazioni private: non si potranno organizzare raduni di oltre sei persone non conviventi perché la stragrande maggioranza dei contagi avvengono in famiglia e nelle relazioni amicali.

Continua a leggere

Continua a leggere