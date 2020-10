Coronavirus, scontri e proteste in tutta Italia contro il dpcm. Ultime notizie



Le ultime notizie sul coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, 27 ottobre 2020. Violenti scontri ieri sera a Torino e Milano, negozi danneggiati e saccheggiati: il bilancio delle manifestazioni contro l’ultimo dpcm è di 12 fermati e 3 agenti feriti. A Napoli corteo pacifico contro De Luca. Oggi il presidente del Consiglio Conte riceve tutte le categorie colpite dalle nuove misure, i rappresentanti di teatri, palestre, cinema. In Consiglio dei ministri approda il dl Ristori, un nuovo pacchetto di aiuti da 4-5 miliardi, per dare un sostegno immediato dopo le chiusure. Da oggi nella scuola secondaria di secondo grado parte la dad almeno al 75% per tutti.

