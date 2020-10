L’oroscopo del giorno 27 ottobre: Acquario e Pesci pronti a sognare



Nell’oroscopo di martedì 27 ottobre 2020 la Luna si trova nel segno zodiacale dei Pesci e si congiunge, in mattinata, al suo pianeta dominante Nettuno. Questa congiunzione, soprattutto in giornate così intense ed elettriche (anche astrologicamente) porta ad una visone aperta delle potenzialità, come ad un raggio di ottimismo. Pronti a leggere le previsioni astrali di oggi?

