Coronavirus, ultime notizie 24 ottobre



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news in diretta dal mondo di oggi, sabato 24 ottobre. Prosegue l’aumento dei contagi in Italia dove nell’ultimo bollettino sono stati registrati 19.143 nuovi casi e oltre mille ricoveri in terapia intensiva, 91 i morti. Verso un nuovo Dpcm entro il weekend: il governo valuta coprifuoco dalle 18 in tutto il Paese. In Campania 2.280 casi in un solo giorno, oltre 5mila in Lombardia e quasi 1,4mila in Lazio. Report Iss: “Situazione in rapido peggioramento, indice Rt nazionale a 1,50”. Rezza: “Uscire di casa lo stretto necessario”. Il Governatore De Luca chiede il lockdown al governo: “Non voglio vedere le file di bare”. Ma centinaia di persone sono scese in piazza ieri ed hanno violentemente protestato. Appello a Mattarella di 100 scienziati a Mattarella: “Misure drastiche tra due-tre giorni o ci saranno centinaia di morti”. Nel mondo oltre 41,6 milioni di casi, continua a salire la curva dei contagi in Europa: in Francia record di 40mila contagi in 24 ore, oltre 20mila nel Regno Unito. A Madrid, sarà possibile riunirsi solo fra conviventi da mezzanotte alle 6.

