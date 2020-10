Torna l’ora solare, alle 3 della prossima notte lancette indietro di un’ora



Alle tre della prossima notte, quella tra il 24 e il 25 ottobre, sarà necessario spostare le lancette degli orologi indietro di un’ora a causa del ritorno dell’ora solare. Come ogni anno, si dormirà un’ora in più per una notte, ma a partire da domani farà buio prima e si entrerà nella fase dell’anno con le giornate più corte.

