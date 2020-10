Coronavirus ultime notizie. Conte: “Chiederemo proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 1 ottobre. In aumento i nuovi casi di contagio in Italia dove ieri sono stati registrati 1.851 nuovi positivi e 19 decessi. Conte: “Chiederemo una proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio”. Da ieri in Sicilia è scattato l’obbligo di mascherina all’aperto mentre la Campania ha imposto nuove restrizioni a movida e feste. Nel mondo oltre un milione di morti e 33,8 milioni di contagi. Secondo l’Oms però le vittime “sono certamente di più”. In Europa preoccupano Spagna, Francia e Regno Unito.

