Fidanzati uccisi, De Marco interrogato in carcere: “Nessun coinvolgimento sentimentale con loro”



Convalidato lʼarresto per Antonio De Marco. La decisione è arrivata dopo l’interrogatorio in carcere del 21enne reo confesso dell’omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta a Lecce. Il ragazzo avrebbe detto ai suoi avvocati di non avere avuto un coinvolgimento sentimentale nei confronti delle due vittime.

