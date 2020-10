Coronavirus, ultime notizie: coprifuoco in Lombardia e Campania, governo pensa a nuove restrizioni



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news in diretta dal mondo di oggi, venerdì 23 ottobre. Continua a salire la curva dei contagi in Italia dove nell’ultimo bollettino sono stati registrati 16.079 nuovi casi e 136 morti. Prima notte di coprifuoco in Lombardia e da stasera la misura scatta anche in Campania con relativo modulo di autocertificazione per gli spostamenti. Nuove regole anche in Piemonte e a Genova, verso restrizioni anche in Sardegna. Blocchi alla movida in tutta Italia e scuole superiori chiuse in diverse regioni per evitare un nuovo lockdown. Nel mondo oltre 41,6 milioni di casi, continua a salire la curva dei contagi in Europa: in Francia record di 40mila contagi in 24 ore.

