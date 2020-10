Coronavirus, ultime notizie: da oggi in vigore il nuovo dpcm, ieri più di 21.000 contagi



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, lunedì 26 ottobre. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza i contagi superano quota 20.000 secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I morti sono stati 128 nelle ultime 24 ore. Netto aumento di casi in Campania (2590), 5762 in Lombardia. Da oggi e fino al 24 novembre in vigore il nuovo Dpcm firmato ieri da Conte: tra le misure restrittive anti-Covid la chiusura alle ore 18 di ristoranti, bar e gelaterie. Conte: “Non abbiamo introdotto il coprifuoco, ma raccomandiamo di muoversi solo per motivi di lavoro, salute, studio e necessità”. In Campania De Luca conferma la didattica a distanza per tutti. Nel mondo i contagi sono oltre 43 milioni. La Germania ha superato la soglia dei 10.000 morti dall’inizio della pandemia. Nuovo record negli Stati Uniti.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, lunedì 26 ottobre. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza i contagi superano quota 20.000 secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I morti sono stati 128 nelle ultime 24 ore. Netto aumento di casi in Campania (2590), 5762 in Lombardia. Da oggi e fino al 24 novembre in vigore il nuovo Dpcm firmato ieri da Conte: tra le misure restrittive anti-Covid la chiusura alle ore 18 di ristoranti, bar e gelaterie. Conte: “Non abbiamo introdotto il coprifuoco, ma raccomandiamo di muoversi solo per motivi di lavoro, salute, studio e necessità”. In Campania De Luca conferma la didattica a distanza per tutti. Nel mondo i contagi sono oltre 43 milioni. La Germania ha superato la soglia dei 10.000 morti dall’inizio della pandemia. Nuovo record negli Stati Uniti.

Continua a leggere

Continua a leggere