Coronavirus, ultime notizie: da oggi scatta il coprifuoco in Lombardia, in arrivo strette anche per Lazio e Campania



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, giovedì 22 ottobre. Nell’ultimo bollettino salgono a 15.199 i contagiati e 127 morti. Record assoluto di contagi in Lombardia, dove oggi scatta il coprifuoco dalle 23 alle 5, con 4.126 nuovi casi giornalieri. Limitazione agli spostamenti in Campania con la nuova ordinanza firmata da De Luca. In Piemonte chiudono i centri commerciali non alimentari e sono in arrivo strette anche per Lazio e Liguria. La pandemia, intanto, accelera in tutto il mondo, dove sono stati raggiunti i 41.171.093 di contagi. Nel Regno Unito imposte restrizioni severe a Manchester. In Spagna Madrid verso il coprifuoco, nuovo record in Repubblica Ceca e parziale lockdown, negli Usa oltre 60.000 nuovi casi. In Brasile, morto volontario medico che partecipava al test del vaccino Astrazeneca/Oxford: aveva preso il placebo.

