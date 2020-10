Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 10.925 nuovi casi. Stasera nuovo dcpm



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, 18 ottobre. Aumento ancora i casi registrati in Italia: oggi sono 10.925 mentre i decessi sono stati 47. Dopo la Campania, nuova ordinanza anche in Lombardia. Oggi arriverà il nuovo Dpcm: si ragiona su smart working obbligatorio, stop a eventi, una nuova stretta allo sport, più didattica a distanza a scuola. Ipotesi locali chiusi dalle 22 o le 23. Nel mondo in una sola giornata oltre 400mila casi. A Preoccupare è l’Europa dove la seconda ondata del coronavirus è ormai tre volte più alta rispetto allo tsunami del primo picco. In Francia oltre 32mila casi, in Uk oltre 16mila ed è record anche in Germania. Misure restrittive in molti Paesi: in Belgio fermi caffè e ristoranti per un mese.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, 18 ottobre. Aumento ancora i casi registrati in Italia: oggi sono 10.925 mentre i decessi sono stati 47. Dopo la Campania, nuova ordinanza anche in Lombardia. Oggi arriverà il nuovo Dpcm: si ragiona su smart working obbligatorio, stop a eventi, una nuova stretta allo sport, più didattica a distanza a scuola. Ipotesi locali chiusi dalle 22 o le 23. Nel mondo in una sola giornata oltre 400mila casi. A Preoccupare è l’Europa dove la seconda ondata del coronavirus è ormai tre volte più alta rispetto allo tsunami del primo picco. In Francia oltre 32mila casi, in Uk oltre 16mila ed è record anche in Germania. Misure restrittive in molti Paesi: in Belgio fermi caffè e ristoranti per un mese.

Continua a leggere

Continua a leggere