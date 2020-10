Notte di paura a Reggio Emilia, sparatoria in pieno centro storico: diversi i feriti, uno è grave



Spari nella notte nel centro di Reggio Emilia. Tre ragazzi sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. Un 20enne sarebbe in gravi condizioni, serie anche le condizioni di un 17enne. Sono in corso le ricerche per risalire all’autore che è riuscito a dileguarsi tra la folla. Secondo una prima ricostruzione la sparatoria potrebbe essere nata da una lite fra baby gang.

Continua a leggere



Spari nella notte nel centro di Reggio Emilia. Tre ragazzi sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. Un 20enne sarebbe in gravi condizioni, serie anche le condizioni di un 17enne. Sono in corso le ricerche per risalire all’autore che è riuscito a dileguarsi tra la folla. Secondo una prima ricostruzione la sparatoria potrebbe essere nata da una lite fra baby gang.

Continua a leggere

Continua a leggere