Coronavirus, ultime notizie: Lombardia chiede coprifuoco al governo dalle 23 alle 5, Irlanda in lockdown



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, martedì 20 ottobre. Sono 9.338 i contagi nelle ultime 24 ore, 73 i morti. In Lombardia 1.687 nuovi contagi, in Campania 1.593, 986 in Toscana, 939 nel Lazio. In calo però i tamponi, 98.862 in un giorno. Il presidente del Consiglio Conte e Gualtieri presentano la manovra da 39 miliardi che dovrà provare a risollevare l’economia dopo il crollo innescato dall’emergenza coronavirus: “Fondi per sanità”. Le restrizioni del nuovo dpcm del 18 ottobre sono in vigore da oggi: nuove misure per bar e ristoranti, sport di contatto, scuola e didattica a distanza, smart working. Restano aperte palestre e piscine. La proposta della Lombardia al governo: coprifuoco alle 23, c’è l’ok di Speranza. Locatelli: “Primi vaccini disponibili a inizio primavera”. Nel mondo superati il milione di morti e i 40 milioni di contagi. Preoccupa l’Europa. Irlanda in lockdown fino a dicembre, 13mila contagi in Francia con pochi test, in Uk oltre 18mila. Stati Uniti superano i 220 mila morti,

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, martedì 20 ottobre. Sono 9.338 i contagi nelle ultime 24 ore, 73 i morti. In Lombardia 1.687 nuovi contagi, in Campania 1.593, 986 in Toscana, 939 nel Lazio. In calo però i tamponi, 98.862 in un giorno. Il presidente del Consiglio Conte e Gualtieri presentano la manovra da 39 miliardi che dovrà provare a risollevare l’economia dopo il crollo innescato dall’emergenza coronavirus: “Fondi per sanità”. Le restrizioni del nuovo dpcm del 18 ottobre sono in vigore da oggi: nuove misure per bar e ristoranti, sport di contatto, scuola e didattica a distanza, smart working. Restano aperte palestre e piscine. La proposta della Lombardia al governo: coprifuoco alle 23, c’è l’ok di Speranza. Locatelli: “Primi vaccini disponibili a inizio primavera”. Nel mondo superati il milione di morti e i 40 milioni di contagi. Preoccupa l’Europa. Irlanda in lockdown fino a dicembre, 13mila contagi in Francia con pochi test, in Uk oltre 18mila. Stati Uniti superano i 220 mila morti,

Continua a leggere

Continua a leggere