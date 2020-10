L’oroscopo del giorno 20 ottobre: passione per Vergine e Capricorno



L’oroscopo di oggi, martedì 20 ottobre 2020, vede ancora la Luna nell’ottimista e spavaldo segno del Sagittario ma, soprattutto una bellissima Venere che si fa riscaldare da Giove e Plutone. Certo, la Venere in Vergine non brilla per passione ma oggi potrebbe addirittura stupirci! Pronti a farvi coinvolgere da questo aspetto del cielo astrologico?

