Cosa succede al concorso della scuola dopo l’ultimo dpcm anti Covid



Il concorso straordinario della scuola prosegue senza intoppi secondo il calendario già fissato. Il nuovo dpcm emanato ieri infatti non impatta né sulle prove del concorso per gli insegnanti precari né su tutti gli altri concorsi già banditi. Nel nuovo decreto non è stato inserito lo stop per i concorsi pubblici e privati.

