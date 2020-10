Covid, Walter Ricciardi boccia il dpcm: “Necessario un altro lockdown”



Il virus dilaga incontrollato. L’insieme delle misure sono un passo avanti – ha spiegato il professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere del ministro della Salute – ma non sono sufficienti per affrontare la circolazione del virus in questo momento.

