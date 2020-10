Scuola, i prof in isolamento o quarantena devono continuare lezioni con didattica a distanza



Una circolare del ministero dell’Istruzione precisa che gli insegnanti che si trovano in isolamento fiduciario o in quarantena perché contatti di uno studente risultato positivo al Coronavirus, devono continuare a prestare il loro servizio attraverso la didattica a distanza. Il lavoratore, in questi casi, non viene considerato malato fino all’eventuale esito positivo del tampone o fino al manifestarsi di sintomi.

