Da dicembre arriva il cashback con l’app Io: come funzionano i rimborsi per 10 acquisti con carta



A partire dal primo dicembre inizierà la sperimentazione del cashback, il rimborso a cui si può accedere in caso di almeno 10 acquisti pagati con carte o bancomat. Per accedere al meccanismo che il governo vuole introdurre per ridurre l’evasione è necessario utilizzare l’app Io: vediamo come funziona e cosa serve per accedere al cashback.

