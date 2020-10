Elicottero precipita nella notte sopra Cervinia, un morto e un ferito grave



Un elicottero privato è precipitato mentre era in sorvolo sul monte Breithorn, al confine con la Svizzera. A bordo c’erano due occupanti, entrambi italiani: uno è morto, l’altro è rimasto ferito in modo grave. L’incidente si è verificato nella zona di Cime Bianche, a quota 3000 metri, in una zona impervia fuori dalle piste da sci.

Continua a leggere



Un elicottero privato è precipitato mentre era in sorvolo sul monte Breithorn, al confine con la Svizzera. A bordo c’erano due occupanti, entrambi italiani: uno è morto, l’altro è rimasto ferito in modo grave. L’incidente si è verificato nella zona di Cime Bianche, a quota 3000 metri, in una zona impervia fuori dalle piste da sci.

Continua a leggere

Continua a leggere