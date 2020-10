Fallisce Rifle, lo storico marchio dei jeans Made in Italy: “Crisi acuita dal Covid”



Il tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento di Rifle, storico marchio di produzione di jeans Made in Italy, che ora va all’asta. Da tempo l’azienda, che ha sede a Barberino di Mugello, a pochi passi da Firenze, era in difficoltà, ma la crisi dovuta all’emergenza sanitaria da Coronavirus le ha dato il colpo di grazia finale. I sindacati: “Cercheremo di verificare tutte le possibilità di salvaguardia occupazionale qualora ci fossero manifestazioni di interesse per il marchio e quindi per l’attività aziendale”.

