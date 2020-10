Incidente a Mira, scontro frontale tra auto e bus di linea: Raffaella muore a 22 anni



Incidente ieri a Marano di Mira, in provincia di Venezia. Una ragazza di 22 anni, Raffaella Cordì, è morta dopo che l’auto a bordo della quale viaggiava si è scontrata frontalmente con un bus di linea della ACTV Dolo- Mira-Mirano per cause che sono ancora in via di accertamento. Ferite altre 4 persone, che erano nel pullman.

Continua a leggere



Incidente ieri a Marano di Mira, in provincia di Venezia. Una ragazza di 22 anni, Raffaella Cordì, è morta dopo che l’auto a bordo della quale viaggiava si è scontrata frontalmente con un bus di linea della ACTV Dolo- Mira-Mirano per cause che sono ancora in via di accertamento. Ferite altre 4 persone, che erano nel pullman.

Continua a leggere

Continua a leggere