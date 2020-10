Femminicidio a Reggio Calabria, 69enne uccide la moglie a colpi di ascia



È stato l’uomo ha chiamare i carabinieri dopo il femminicidio. Indagini sono in corso per capire cosa sia accaduto nelle ore immediatamente precedenti la morte della donna, uccisa dal 69enne a colpi di ascia a Zuccarà di Montebello Ionico, in provincia di Reggio Calabria. Massimo riserbo dei militari sul movente.

