Palermo, 9 migranti su nave quarantena ingoiano lamette e cocci di vetro



Nove migranti a bordo della nave Rhapsody, davanti al porto di Palermo, sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto e dagli uomini del 118 dopo che per protesta hanno ingerito lamette e cocci di vetro. Qualcuno si è anche ferito con un coltello. Sono stati portati in banchina dalle motovedette della Capitaneria di Porto e sono stati affidati alla Croce rossa per essere portati in ospedale.

Continua a leggere



Nove migranti a bordo della nave Rhapsody, davanti al porto di Palermo, sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto e dagli uomini del 118 dopo che per protesta hanno ingerito lamette e cocci di vetro. Qualcuno si è anche ferito con un coltello. Sono stati portati in banchina dalle motovedette della Capitaneria di Porto e sono stati affidati alla Croce rossa per essere portati in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere