Fiorano Modenese, ventitreenne scomparso: “Non ha con sé i suoi farmaci”



Luiso Diodato, di ventitré anni, è scomparso nella notte di venerdì scorso da Fiorano Modenese, dove vive. Il ragazzo, che è in terapia e al momento non ha con sé i suoi farmaci, ha fatto perdere le sue tracce dopo aver preso un treno per Bologna. La famiglia prega chiunque ne avesse notizie di farsi avanti.

