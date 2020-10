Firenze, blitz della polizia nel locale per scambisti: clienti senza mascherina, scattano le multe



Blitz della polizia al Royal Club Privé di Firenze, locale “trasgressivo” in zona Peretola. Il proprietario è stato multato perché all’interno del circolo non erano rispettate le disposizioni anti-Covid: quasi nessuno indossava la mascherina e non c’era distanziamento. Il circolo resterà chiuso per almeno 5 giorni.

