Genova, assalto a mano armata in una villa: famiglia rinchiusa in uno sgabuzzino



E’ successo a Ronco Scrivia, comune in provincia di Genova. Tre uomini con il volto coperto e armati di pistole hanno fatto irruzione nella villetta di un artigiano in tarda serata, cogliendo completamente di sorpresa insieme alla moglie a la figlio di 12 anni. I rapinatori, sotto minaccia, si sono fatti consegnare dall’uomo tutto il denaro che c’era in casa: 4500 euro in contanti. A quel punto la famiglia è stata chiusa in una stanza senza finestre e i ladri sono scappati.

