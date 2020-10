I bar beffano il dpcm, da Catanzaro Lido a Bologna: chiusura alle 24, ma riaprono 15 minuti dopo



Chiudere i locali a mezzanotte per poi riaprirli dopo pochi minuti: così alcuni locali stanno interpretando il dpcm del 13 ottobre che prevede la chiusura di bar e ristoranti alle 24. La norma, in effetti, non prevede quale sia l’orario di riapertura. Così da Catanzaro Lido a Bologna c’è chi si è accorto di questo vuoto legislativo e riapre subito (dopo 15 minuti o un’ora) il locale.

