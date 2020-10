I Nas chiudono 60 siti web che pubblicizzavano farmaci “fake” contro il Covid: ecco quali



Sono stati oscurati dai Nas 60 siti web e annunci su forum online che pubblicizzavano la vendita di farmaci anti – Covid dalle inesistenti proprietà curative, vietati dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) o utilizzabili solo in ambito ospedaliero perché ancora in via di sperimentazione. È quanto emerge dalla presentazione dei risultati dell’operazione Estate sicura 2020 realizzata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in collaborazione con il Ministero della Salute.

Continua a leggere



Sono stati oscurati dai Nas 60 siti web e annunci su forum online che pubblicizzavano la vendita di farmaci anti – Covid dalle inesistenti proprietà curative, vietati dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) o utilizzabili solo in ambito ospedaliero perché ancora in via di sperimentazione. È quanto emerge dalla presentazione dei risultati dell’operazione Estate sicura 2020 realizzata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in collaborazione con il Ministero della Salute.

Continua a leggere

Continua a leggere