In Emilia Romagna test sierologici gratuiti in farmacia per gli studenti e le loro famiglie



Inizia oggi in Emilia Romagna una massiccia campagna di test sierologici gratuiti per studenti di ogni ordine e grado (0-18 anni e maggiorenni, se iscritti alle superiori), familiari conviventi (tra cui genitori, nonni, fratelli e sorelle di alunni, sempre fino alla scuola secondaria superiore), e studenti universitari, purché assistiti in Emilia-Romagna.

