“In Italia farmaco anticovid con anticorpi monoclonali a marzo”, l’annuncio del prof. Rappuoli



“L’anticorpo monoclonale ha due usi: una per le persone sane, gli viene dato un anticorpo oggi e da domani sono protette dall’infezione e sono immuni per 6 mesi, l’altro per guarire l’infezione già in atto” ha spiegato il professore Rino Rappuoli, aggiungendo: “Ovviamente ora dobbiamo fare le prove cliniche che inizieranno tra circa un mese però sono molto convinto che funzioneranno”.

