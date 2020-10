Firenze, fermata in strada senza mascherina: donna finisce in manette, tensione in centro



Momenti di tensione quando alcuni agenti della polizia municipale hanno fermato in maniera brusca una donna a spasso col suo cane in strada perché senza mascherina. L’intera scena, conclusa poi con la donna in manette, caricata a forza su una volante e portata in centrale, è stata ripresa in alcuni video.

