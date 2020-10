In Italia mai tanti casi in 24 ore: il numero dei malati in terapia intensiva è quello del lockdown



Hanno sfondato la soglia dei 26mila i casi positivi al Coronavirus in Italia in 24 ore: si tratta dell’ennesimo record assoluto che si registra nel nostro Paese dal 27 ottobre. E mentre gli attuali positivi sono sempre di più rispetto al totale dei guariti, il numero dei malati totali in terapia intensiva oggi è quello del lockdown.

