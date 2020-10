Arcuri: “Crescita virus impetuosa, muoversi il meno possibile sennò il sistema sanitario non regge”



Domenico Arcuri, commissario straordinario dell’emergenza Covid-19 in Italia, ha fatto il punto della situazione dell’epidemia nel corso della conferenza stampa di oggi: “Crescita impetuosa del virus. Con questi numeri, se non si abbassa la curva, nessun sistema sanitario sarebbe in grado di reggere. Serve un patto di responsabilità ritrovata. Misure Dpcm non bastano: bisogna muoversi il meno possibile”.

