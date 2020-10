Incidente a Sanremo, l’auto finisce in una scarpata e fa volo di 40 metri: Alberto muore a 26 anni



Incidente mortale a Bussana, all’altezza di via Fonti, frazione di Sanremo: un ragazzo di 26 anni, Alberto Lupinetti, che è finito con la sua auto in una scarpata, per cause che sono ancora in via di accertamento, facendo un volo di circa 40 metri. Salva la passeggera che era con lui, una 29enne di Pavia. Ignote le cause.

Continua a leggere



Incidente mortale a Bussana, all’altezza di via Fonti, frazione di Sanremo: un ragazzo di 26 anni, Alberto Lupinetti, che è finito con la sua auto in una scarpata, per cause che sono ancora in via di accertamento, facendo un volo di circa 40 metri. Salva la passeggera che era con lui, una 29enne di Pavia. Ignote le cause.

Continua a leggere

Continua a leggere