India, 17enne rapita per 22 giorni e stuprata dai suoi aguzzini. Era scappata dagli abusi del padre



Era scappata di casa per via dei ripetuti abusi del padre e sulla strada della fuga ha trovato un destino altrettanto crudele. La 17enne è stata rapita con la scusa di un passaggio verso casa ed è stata tenuta prigioniera per 22 giorni in una fattoria. Qui due uomini hanno abusato di lei ripetutamente, minacciandola di caricare i filmati delle violenze online.

Continua a leggere



Era scappata di casa per via dei ripetuti abusi del padre e sulla strada della fuga ha trovato un destino altrettanto crudele. La 17enne è stata rapita con la scusa di un passaggio verso casa ed è stata tenuta prigioniera per 22 giorni in una fattoria. Qui due uomini hanno abusato di lei ripetutamente, minacciandola di caricare i filmati delle violenze online.

Continua a leggere

Continua a leggere