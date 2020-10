Incidente Trichiana, auto contro moto all’incrocio: morto ex consigliere comunale, lascia 2 figlie



Incidente mortale all’incrocio fra via Roma e via Cavassico a Trichiana, comune di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno. Un uomo di 41 anni, David Bernard, ex amministratore del comune e padre di due bambine, è deceduto dopo che con la sua moto si è scontrato frontalmente contro un’auto. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo.

