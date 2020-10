“Incidenti continui, pensavo al suicidio”, era la collega a versarle ansiolitici nel cappuccino



Il racconto degli incidenti continui che era costretta a vivere l’impiegata di un’agenzia assicurativa di Bra, in provincia di Cuneo prima di scoprire che il motivo di tutto era la sua collega che le versava ansiolitici nel cappuccino tutti i giorni per un anno per screditarla agli occhi del loro capo.

Continua a leggere



Il racconto degli incidenti continui che era costretta a vivere l’impiegata di un’agenzia assicurativa di Bra, in provincia di Cuneo prima di scoprire che il motivo di tutto era la sua collega che le versava ansiolitici nel cappuccino tutti i giorni per un anno per screditarla agli occhi del loro capo.

Continua a leggere

Continua a leggere