Italia verso scenario 4 dell’emergenza Covid: cosa significa e cosa comporta



Alla luce del recente picco di contagi registrato in Italia, l’indice di trasmissibilità Rt che settimanalmente l’Iss calcola per ogni regione, avrebbe già superato la soglia di 1.5 registrato la scorsa settimana. Questo dato però è proprio uno degli elementi cardine che delinea la situazione attuale dell’epidemia da coronavirus e che proietta presumibilmente l’Italia verso lo scenario 4, il più grave previsto nel documento redatto dall’Iss e cioè quello che identifica una “Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo”.

