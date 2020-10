La sfida di un cinema di Taviano al Dpcm: “Chiudiamo per le multe salate ma faremo ricorso al Tar”



La sfida lanciata alle regole del nuovo Dpcm contro il Coronavirus del titolare del cinema Multiplex Sala Fasano di Taviano, in Salento. Dopo aver affisso all’ingresso del suo multisala un cartello con la scritta: “Io resto aperto”, Antonio Mosticchio ha dovuto arrendersi a causa delle multe salate che potrebbero arrivare in caso di mancata chiusura ma ha promesso i ricorrere al Tar per chiedere una sospensiva: “Se riaprirò io, riapriranno tutte le sale d’Italia”.

Continua a leggere



La sfida lanciata alle regole del nuovo Dpcm contro il Coronavirus del titolare del cinema Multiplex Sala Fasano di Taviano, in Salento. Dopo aver affisso all’ingresso del suo multisala un cartello con la scritta: “Io resto aperto”, Antonio Mosticchio ha dovuto arrendersi a causa delle multe salate che potrebbero arrivare in caso di mancata chiusura ma ha promesso i ricorrere al Tar per chiedere una sospensiva: “Se riaprirò io, riapriranno tutte le sale d’Italia”.

Continua a leggere

Continua a leggere