Lanciano, ragazzo in coma per un pestaggio: individuati i responsabili



Individuati i responsabili dell’aggressione a Giuseppe Pio D’Astolfo, il ragazzo in coma per un pugno alla tempia. Secondo la nota diffusa di Carabinieri della Compagnia di Lanciano, che lavorano alle indagini, si tratterebbe di cinque giovani del luogo. Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti investigativi.

