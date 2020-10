Lavoratori in nero e Covid, parla Rosa: “Io, domestica, non lavoro più per paura del contagio”



Rosa ha sempre lavorato come domestica e nonostante la paga in nero, a Fanpage.it racconta di essersi sempre sentita tutelata dalle famiglie che frequentava. La pandemia ha però ridotto il suo giro di clienti in brevissimo tempo e adesso teme che qualcuno le porti via suo figlio. “Pur di continuare a lavorare avevo pensato di mentire”

