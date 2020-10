“Sono una ragazza di 17 anni e ho bisogno di andare a scuola: non voglio arrendermi al Covid”



Ci scrive Giusy, una ragazza che l’anno prossimo dovrà sostenere l’esame di Maturità: è a casa come molti altri studenti obbligati alla didattica a distanza. “La scuola non si fa davanti ad un computer; i bambini hanno bisogno di stare in classe, di socializzare di conoscere ed imparare… e noi? Noi non abbiamo il diritto di goderci gli ultimi anni di superiori?”

Continua a leggere



Ci scrive Giusy, una ragazza che l’anno prossimo dovrà sostenere l’esame di Maturità: è a casa come molti altri studenti obbligati alla didattica a distanza. “La scuola non si fa davanti ad un computer; i bambini hanno bisogno di stare in classe, di socializzare di conoscere ed imparare… e noi? Noi non abbiamo il diritto di goderci gli ultimi anni di superiori?”

Continua a leggere

Continua a leggere