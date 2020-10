Lecce, la mamma del killer scrive alle famiglie di Eleonora e Daniele: “Vi chiedo scusa”



Rosalba Cavalera De Marco, la mamma di Antonio De Marco, l’infermiere in carcere per il duplice omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis ha scritto una lettera di scuse ai genitori delle vittime di suo figlio. “Vi chiedo scusa per ciò che ha fatto Antonio, anche se mi rendo conto che sia davvero poca cosa, rispetto alla terribile ferita che Vi è stata inflitta”. “Ho provato un dolore atroce quando ho scoperto che a strappare i vostri cuori era stato mio figlio”.

Continua a leggere



Rosalba Cavalera De Marco, la mamma di Antonio De Marco, l’infermiere in carcere per il duplice omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis ha scritto una lettera di scuse ai genitori delle vittime di suo figlio. “Vi chiedo scusa per ciò che ha fatto Antonio, anche se mi rendo conto che sia davvero poca cosa, rispetto alla terribile ferita che Vi è stata inflitta”. “Ho provato un dolore atroce quando ho scoperto che a strappare i vostri cuori era stato mio figlio”.

Continua a leggere

Continua a leggere