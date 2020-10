Maltempo, allerta meteo gialla domani 6 ottobre: l’elenco delle regioni a rischio



Il Dipartimento di Protezione civile ha diramato per domani, martedì 6 ottobre, allerta meteo gialla in sei regioni: maggiormente a rischio maltempo è ancora il Nord-Italia. Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria e Puglia le regioni in relazione alle quali è stata diramata l’allerta.

