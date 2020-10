Leonardo ammazzato di botte a 19 mesi: via al processo per mamma e patrigno, lei sviene in aula



Imputati nel processo per la morte del piccolo Leonardo Russo sono proprio la madre del piccolo, la 23enne Gaia Russo e quello che allora era il suo compagno e convivente, il 24enne Nicolas Musi. Entrambi accusati di omicidio volontario aggravato, oggi erano in aula. Lei ha avuto un malore non appena l’ex compagno è entrato in Tribunale.

Continua a leggere



Imputati nel processo per la morte del piccolo Leonardo Russo sono proprio la madre del piccolo, la 23enne Gaia Russo e quello che allora era il suo compagno e convivente, il 24enne Nicolas Musi. Entrambi accusati di omicidio volontario aggravato, oggi erano in aula. Lei ha avuto un malore non appena l’ex compagno è entrato in Tribunale.

Continua a leggere

Continua a leggere