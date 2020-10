Liguria, il giallo dei corpi trovati in mare. Toti: “Forse sono cadaveri di un cimitero devastato”



I cadaveri potrebbero essere quelli delle bare trascinate via dalle inondazioni in Francia. Visto che in Liguria non risultano dispersi finora è molto probabile che si tratti di “corpi dei cimiteri inghiottiti dalle piene dell’acqua” in territorio transalpino, ha spiegato anche il prefetto delle Alpi Marittime, Bernard Gonzalez.

Continua a leggere



I cadaveri potrebbero essere quelli delle bare trascinate via dalle inondazioni in Francia. Visto che in Liguria non risultano dispersi finora è molto probabile che si tratti di “corpi dei cimiteri inghiottiti dalle piene dell’acqua” in territorio transalpino, ha spiegato anche il prefetto delle Alpi Marittime, Bernard Gonzalez.

Continua a leggere

Continua a leggere