Locatelli: “Scuola rappresenta priorità, saranno fatti tutti gli sforzi per mantenerla aperta”



L’epidemia in Italia è in “rapido peggioramento” e compatibile con uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Brusaferro: “Rt a livello nazionale ancora in crescita anche se è della settimana e quindi non tiene conto delle nuove misure”.

